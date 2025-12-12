<BR \/>Die „beispiellose Welle von Super-Grippe“ zeitgleich mit einem für die kommende Woche angekündigten fünftägigen Streik der Assistenzärzte bedeute ein „Worst-Case-Szenario“ für das Gesundheitssystem, klagte NHS-Chefmedizinerin Meghana Pandit. <BR \/><BR \/>Gesundheitsminister Streeting rief die Assistenzärzte im Land am Freitag in einem Beitrag für die „Times“ auf, ein Angebot der Regierung anzunehmen und ihren geplanten Streik abzusagen. Sollten die Mediziner wie geplant ab Mittwoch streiken, wäre es die 14. Arbeitsniederlegung in britischen Krankenhäusern seit März 2023.