<b>von Luise Malfertheiner und Florian Mair<\/b><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1329840_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Vor drei Wochen haben wir mit dem Planen angefangen. So eine Notlage könnte einen selbst auch treffen, also hilft man – keine Frage. Eine Landwirtschaft kann nicht warten, man kann sie nicht zusperren. Jeder von uns weiß, wie hart die Situation von Hannes und seiner Familie ist. Da hilft man gern“, sagt <b>Philipp Weger<\/b> (Bild), Bauernbund-Ortsobmann von Schenna. Unter den Helfern war beispielsweise auch Landwirtschaftslandesrat Luis Walcher, Merans Stadtrat Christoph Mitterhofer und der Meraner Bauernbund-Ortsobmann Michael Höller.<BR \/><BR \/>„Wenn man von Hannes Dosser Hilfe brauchte, dann ließ er auch alles stehen und liegen und hat geholfen. Er war immer bereit zu helfen – egal ob auf Bauernbundebene oder sonst“, sagt <b>Michael Höller<\/b>. So eine Riesen-Hilfsaktion habe Höller in den letzten zehn, 15 Jahren nicht erlebt. „Und a Farbl hobmer a gekrieg.“ <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1329843_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das „Holbmittog“ haben die Bäuerinnen aus Lana gebracht und „zu Mittog“ hat der Burgstaller Bauernbund-Ortsobmann <b>Florian Klotz Pertoll <\/b>(Bild) Würstel auf die Obstwiese gebracht, sagt Philipp Weger. „Ein Bauer, der selbst nicht kommen konnte, schickte fünf seiner rumänischen Arbeiter“, erzählt Weger. Er hat unter anderem mit Klotz und Hansjörg Dosser das „Hilfszupfn“ für Dosser mit organisiert. <BR \/><BR \/>Hannes Dosser wäre gerne selbst dabei gewesen, aber seine Verletzungen lassen es noch nicht zu. „In der heutigen Zeit, wo viele nur auf sich schauen, ist diese Hilfe eine wunderbare Geschichte. Ich weiß nicht, womit ich mir das verdient habe – und ich weiß auch nicht, wie ich das je zurückgeben kann“, sagt er. <BR \/><BR \/>Samstagabend wurde als Dank an alle Helfer am Moarhof in Burgstall bei Ortsobmann Florian Klotz gegrillt. Rund 25 Freiwillige, darunter Bauernbund-Obmann Daniel Gasser, sorgten untertags und abends für die Verköstigung der Helfer.<h3>\r\nHannes Dossers Ehefrau Simone Walzl: „Dieser Zusammenhalt ist etwas Gewaltiges“<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1329846_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Die „Zupf“-Aktion ist beeindruckend …<\/b><BR \/>Simone Walzl Dosser: Ja, mir fehlen ehrlich gesagt die Worte. Dass so viele Menschen hinter uns stehen, hätte ich nicht erwartet. Wir sind dafür von Herzen dankbar. Hannes war oft unterwegs, und ich habe ihn häufig gefragt, warum er schon wieder gehen muss. Er meinte dann immer: Ich helfe, solange ich kann, und ich hoffe, dass mir diese Menschen dann helfen, sollte ich einmal darauf angewiesen sein. Und das ist nun eingetreten. Dieser Zusammenhalt ist etwas Gewaltiges, und mein Mann bekommt jetzt das zurück, was er selbst immer gegeben hat. Allen ein herzliches Dankeschön dafür.<BR \/><BR \/><b>Ist Ihr Mann Hannes so stark, wie er sich gibt?<\/b><BR \/>Walzl Dosser: Ja, das ist er. Sobald er wieder voll ansprechbar war, musste er mich aufbauen, weil ich natürlich Zukunftsängste hatte. Da er so positiv eingestellt ist, kann auch ich es sein. Und die vielen Menschen, die uns unterstützen, geben uns allen Kraft. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1329849_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Können Sie sich noch an die ersten Minuten nach dem Arbeitsunfall erinnern?<\/b><BR \/>Walzl Dosser: Ja, ich hörte ein lautes Krachen und Schreie. Ich wusste aber nicht, was passiert war, hatte kein Handy bei mir und schrie um Hilfe. <h3>\r\nInterview mit Hannes Dosser vor wenigen Tagen<\/h3>Erst kürzlich haben wir mit Hannes Dosser ein Interview geführt. Dabei hat er mit unglaublicher Stärke über seinen Unfall, bei dem er ein Bein verloren hat, über die Reha, die er derzeit macht, und wie er seine Zukunft sieht, erzählt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/hannes-dosser-es-verzagt-mich-nicht-dass-ich-ein-bein-verloren-habe" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier das Interview)<\/a>