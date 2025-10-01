„Er war ein aufstrebender Künstler, der sich nicht gerne in eine Schublade stecken ließ“, erinnert sich Unterinns Bürgermeisterin Julia Fulterer im Gespräch mit STOL. <BR \/><BR \/>So war er unter dem Namen „Narfos“ vor allem für seine harte elektronische Technomusik bekannt und unter dem Namen <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/safron-rappt-wert-schun-gian" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Sarfon“<\/a> für Dialektrap. <h3>\r\n„Er hätte noch viel vorgehabt“<\/h3>„Es ist traurig, wenn ein so junger Mensch stirbt. Er hätte noch viel vorgehabt“, sagt Bürgermeisterin Fulterer. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1219623_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auf der Bühne war Frasnelli energiegeladen, mitreißend und extrovertiert – privat jedoch oft still, nachdenklich und von einer feinen Melancholie geprägt. Diese Vielschichtigkeit machte ihn für viele zu einem besonderen Künstler.<BR \/><BR \/>Frasnelli ging auch offen mit seiner Depression um. So war er unter anderem in der Reportage <a href="https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Iweq78fN9EI" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Lichter im Chaos - Junge Menschen, Depression und Wege zur Hoffnung“<\/a> von Forum Prävention zu sehen.<BR \/><BR \/>Der 25-Jährige ist Anfang der Woche nach einem mehrwöchigen Krankenhausaufenthalt gestorben. <BR \/><BR \/>Die Anteilnahme in seiner Heimatgemeinde ist groß. Bürgermeisterin Fulterer spricht der Familie ihr aufrichtiges Beileid aus.<BR \/><BR \/>Daniel Frasnelli hinterlässt seine Eltern und viele enge Freunde, die ihn als kreativen Kopf und treuen Wegbegleiter in Erinnerung behalten werden.