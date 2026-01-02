<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-bergunfall-im-ahrntal-mann-stuerzt-80-meter-in-die-tiefe" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie STOL berichtet hat,<\/a> ist es am gestrigen Neujahrstag im Trippachtal, oberhalb von St. Johann im Ahrntal, zu einem tödlichen Bergunfall gekommen.<BR \/><BR \/>Der 53-jähriger Gianluca Lombardi, der allein unterwegs war, ist am Ende eines Forstwegs auf sehr steiles Gelände geraten und stürzte dabei rund 80 Meter in die Tiefe.<BR \/><BR \/>Zwei Touristen fanden den Mann gegen 14 Uhr nahe eines Wanderweges auf etwa 1.300 Metern Höhe und alarmierten die Rettungskräfte. Diese konnten jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.<h3>\r\nBekannter Unternehmer<\/h3><BR \/>Der Unternehmer Gianluca Lombardi war eine bekannte Persönlichkeit in der Provinz Como. Er war Absolvent des Politecnico von Mailand und hatte sich auf Datenschutz und Datensicherheit spezialisiert. Er bekleidete auch auf gesamtstaatlicher Ebene bedeutende Positionen und gründete über die Region hinaus bekanntes Unternehmen.<BR \/><BR \/>Neben seiner beruflichen Laufbahn engagierte sich Lombardi auch politisch für den PDL (Popolo della libertà).<BR \/><BR \/>Gianluca Lombardi (53) hinterlässt seine Ehefrau und drei Kinder.