Bekleidungsmarke „2117 of Sweden“: Oberalp übernimmt Distribution

Der Handschlag erfolgte bereits im frühen Sommer letzten Jahres, blieb aber vertraulich bis alles unter Dach und Fach gebracht war. Oberalp CEO Christoph Engl, Oberalp Business Unit Director Distribution Stefano Bovolon und General Manager Central Europe Axel Brosch hatten die Vereinbarung mit dem skandinavischen Outdoorbekleidungshersteller eingefädelt.„Wir verstehen uns als Markenpartner auf Augenhöhe und gemeinsam mit 2117 streben wir ein gesundes und achtsames Wachstum an“, so der Oberalp CEO, Christoph Engl. „Die starke Prägung auf eine nachhaltige, geradlinige und ehrliche Winterbekleidung im skandinavischen Stil hat uns zu der Entscheidung veranlasst, 2117 in unser Premium-Markenportfolio aufzunehmen. Wir fühlen uns der Geschäftsphilosophie und den Werten der Marke besonders verbunden, weil auch unsere 6 Bergsportmarken seit vielen Jahren einer umfassenden CSR (Corporate Social Responsability) Philosophie verpflichtet sind.“2117 wurde 2003 kurzerhand von einer Gruppe von Freunden gegründet, die auf der Suche nach qualitativ hochwertiger, nachhaltiger und gleichzeitig erschwinglicher Skibekleidung war, am Markt aber nicht fündig wurde. Das schwedische Start-up wuchs schnell, nicht zuletzt wegen des außergewöhnlich nachhaltigen Ansatzes, den die Firmengründer bis heute leben, heißt es in einer Aussendung der Oberalp Gruppe.Die schwedische Marke ist mittlerweile Teil des Markenportfolios von „Wänerstedt AB“, einem Familienunternehmen, das seit Generationen in der Modebranche tätig ist. Heute ist 2117 in 18 Ländern auf 4 Kontinenten vertreten.„Das minimalistische, skandinavische Design von 2117 wird durch den hohen Anspruch an Funktionalität und die Prämisse, nachhaltige und ressourcenschonende Materialien und Lieferketten zu nutzen, erreicht. Vor allem unsere jungen Kunden achten immer stärker darauf, wo und wie die Produkte, die sie tragen, hergestellt werden. Der modische Anspruch darf dabei natürlich nicht zu kurz kommen“, erklärt Stefano Bovolon.Oberalp versteht sich als Markenhaus für den Outdoor- und Bergsportbereich. Neben den Eigenmarken Salewa, Dynafit, Pomoca, Wild Country, Evolv und LaMunt, ist die Firma aus Südtirol Distributionspartner der Marken Speedo, Under Armour, Fischer, Smith, X-Bionic und X-Socks, Barts, Falke und Burlington.Mit ihrer jahrelangen Expertise versteht sich Oberalp nicht nur als Distributionspartner, sondern als Markenentwickler, der mit langfristigen Strategien und Visionen seine Partner unterstützt und ihnen zu einem soliden Erfolg verhilft, so die Aussendung.

