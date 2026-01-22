Die Staatspolizei hat einen 34-jährigen Italiener identifiziert und wegen unzüchtiger Handlungen angezeigt. Der Vorfall ereignete sich vor einigen Wochen in einem Zug, der vom Bahnhof Bozen abfuhr.<BR \/><BR \/>Eine Reisende wandte sich an Beamte der Bahnpolizei und schilderte, dass sich ein Mann, der in Bozen in den Zug gestiegen war, ihr während der Fahrt gegenübergesetzt habe. Dabei habe er seine Geschlechtsteile entblößt und begonnen, sich selbst zu berühren, während er sie direkt ansah.<BR \/><BR \/>Dank der detaillierten Angaben der Frau bei der Anzeigenaufnahme konnten die Polizisten die Aussagen umgehend überprüfen. Durch die Auswertung der Videoaufnahmen, die sowohl am Bahnhof als auch an Bord des Zuges gemacht worden waren, gelang es, den mutmaßlichen Täter zu ermitteln. In der Folge wurde der Mann auch von der Geschädigten wiedererkannt.<BR \/><BR \/>Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen italienischen Staatsbürger, der in Südtirol wohnhaft ist und bereits wegen Delikten im Bereich der Sexualstraftaten amtsbekannt ist. Er wurde angezeigt.