Beleidigung von Rackete: Salvini-Prozess unterbrochen

Rackete zeigte Salvini an, weil er sich als Innenminister damals im Juni und Juli in den sozialen Medien abfällig über die Ex-Kapitänin der privaten Hilfsorganisation Sea-Watch geäußert hatte.Salvini bezeichnete die heute 34-Jährige etwa als „reiche und verwöhnte deutsche Kommunistin“. Rackete steuerte Ende Juni 2019 als Kapitänin die „Sea-Watch 3“ mit rund 40 im Mittelmeer geretteten Migranten an Bord ohne Erlaubnis der Behörden in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa. Die Menschen harrten zuvor lange in Erwartung eines sicheren Hafens auf See aus. Danach kam Rackete kurzzeitig unter Hausarrest.Dass nun der Senat die Äußerungen Salvinis bewerten soll, hängt damit zusammen, dass der Parteichef der rechten Lega dort seit 2018 als Parlamentarier sitzt. Seine Anwältin forderte laut ANSA zuvor, den Senat einzubinden. Sie argumentierte in der zurückliegenden Verhandlung, der heute 49-Jährige habe die Aussagen in seiner Funktion als Senator getätigt.Racketes Anwalt Alessandro Gamberini sagte dagegen am Donnerstag, die Äußerungen Salvinis hätten nichts mit seiner Rolle als Parlamentarier zu tun gehabt. „Wir bringen unsere tiefgreifende Ablehnung für diese Entscheidung zum Ausdruck“, sagte er zum Beschluss des Gerichts. In dem Verfahren ist Rackete Zivilpartei.