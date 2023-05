Belgrad: Amokläufer erschießt 8 Kinder und einen Wachmann

Ein Schüler der Schule, geboren im Jahr 2009, sei als Tatverdächtiger noch auf dem Schulhof festgenommen worden, teilte das Ministerium weiter mit. Über die Motive des Jugendlichen wurde zunächst nichts bekannt.Zuvor hatte das Innenministerium zudem mitgeteilt, dass der Schüler die Schüsse aus der Pistole seines Vaters abgegeben habe. Das Nachrichtenportal „nova.rs“ berichtete unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, dass der 14-jährige Schüler der siebten Klasse in eine Klasse eingedrungen sei und dort das Feuer eröffnet habe.Polizei und Rettungskräfte rückten mit großem Aufgebot zu der Schule im Zentrum von Belgrad aus. Die Polizei sperrte das umliegende Areal großräumig ab, wie Medien berichteten.Auch Bildungsminister Branko Ruzic und Gesundheitsministerin Danica Grujicic begaben sich an den Schauplatz der Tragödie. Die Regierung wollte sich zu dem Fall am frühen Nachmittag vor Journalisten äußern.