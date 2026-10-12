Etwa 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Da der Marché des Enfants rouges inmitten von Wohnhäusern liegt, konnten sie nur zu Fuß zum Brandherd vordringen. Die Brandursache war zunächst unklar. Der 1615 gegründete Marché des Enfants Rouges war der älteste überdachte Lebensmittelmarkt von Paris und stand seit 1982 unter Denkmalschutz. Seinen Namen verdankt er den roten Kitteln, die von den Kindern eines naheliegenden Waisenhauses getragen wurden, das Marguerite de Navarre, die Schwester des französischen Königs François I., im 16. Jahrhundert gegründet hatte.<BR \/><BR \/>In den vergangenen Jahren entwickelte sich der Markt zum Touristenziel, die sich dort an Couscous, Austern oder Smoothies labten. Das Fachmagazin „Food & Wine“ führte den Marché des Enfants rouges auf seiner Liste der besten Streetfood-Märkte der Welt.