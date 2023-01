Benedikts letzte Worte vor seinem Tod: „Herr, ich liebe dich“

Kleine Gruppen von Kardinälen, Nonnen, Seminaristen und Familien besuchten am Sonntag das Kloster Mater Ecclesiae, in dem sich Benedikts Leiche befindet. Der Verstorbene liegt auf einem mit Stoff bedeckten Katafalk.Er trägt ein rotes liturgisches Gewand und eine Bischofsmitra, ein Rosenkranz und ein Kreuz sind in seinen Händen, wie vatikanische Medien berichteten. An seinen Füßen trägt er ein Paar schwarze Schuhe, nicht die roten, die er als amtierender Papst trug, aber auch nicht die bequemen Sandalen, die er als emeritierter Pontifex getragen hat.