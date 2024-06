„Benefiz-Rocker“: Fränzi-Rockband spendet an Südtiroler Tafel

2000 Euro für „Südtiroler Tafel“

Seit mehreren Jahren schon verbinden Schüler und Professoren am Franziskanergymnasium das Schulende nicht nur mit dem traditionellen Schwimmtag, dem Schlussgottesdienst und der Zeugnisverteilung, sondern auch (oder bei einigen vielleicht vor allem) mit den Konzerten der „Fränzi-Rockband“.Die Jungen und Mädchen rund um Bandleader Professor Leo Walder zeigen im Zuge zweier Auftritte im Streitbergerkeller und im Bozner Sudwerk, was sie ein ganzes Schuljahr lang geprobt und arrangiert haben – sehr zur Freude der mittlerweile stattlichen Fangemeinde, welche zweimal für ein ausverkauftes Haus sorgte.Wiewohl der Spaß an der Sache bei allen Beteiligten auf und vor der Bühne im Vordergrund steht, wollten die Fränzi-Rocker auch heuer ihre Konzerte mit einer guten Tat verbinden und haben deshalb bei diesen fleißig Spenden gesammelt.Mit der daraus resultierenden Gesamtsumme von 2000 Euro wurde dieses Mal die „Südtiroler Tafel ODV“ bedacht, deren Präsident Giovanni Vultaggio den Spendenscheck Anfang dieser Woche entgegennahm. In seinen Dankesworten verwies dieser auf die Tatsache, dass der Bedarf an gespendeten Lebensmitteln paradoxerweise auch und immer mehr Leute die Dienste der Tafel in Anspruch nehmen würden.Umso wertvoller sei es, dass gerade junge Menschen sich des Problems annähmen: „Durch eure Zuwendung wird Armut da bekämpft, wo man sie nicht sieht und noch viel weniger vermuten würde. Herzlichen Dank dafür, dass ihr euch für unsere Sache ins Zeug gelegt habt“, so Podini.Lobende Worte fand auch Vizedirektor Lukas Oberrauch für seine „Fränzi-Rocker“: „Bei allem Spaß, den die Jungs und Mädels beim Proben und Performen haben – am Ende eines so zeitintensiven und aufwendigen Projekts nicht an sich selbst, sondern an andere zu denken, ist schon eine ganz starke Leistung.“