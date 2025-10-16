<BR \/>Der 48-jährige René Benko und eine Mitangeklagte haben nämlich ihre Einsprüche gegen die zweite eingebrachte Anklage zurückgezogen, wie eine Sprecherin des Landesgerichts Innsbruck gegenüber der APA erklärte. Damit ist die Anklage rechtskräftig. Für den Prozess ist voraussichtlich nur ein Verhandlungstag vorgesehen. <BR \/><BR \/>Besagte Anklage der Wiener Korruptionsstaatsanwaltschaft ähnelt jener im ersten Verfahren: Benko soll der Konkursmasse insgesamt 370.000 Euro entzogen haben. Konkret geht es um 120.000 Euro in bar sowie um elf Luxusuhren, Manschettenknöpfe, Uhrenarmbänder und weitere Gegenstände im Gesamtwert von fast 250.000 Euro.<BR \/><BR \/> Diese Vermögenswerte sollen in einem Safe im Haus von Verwandten versteckt worden sein. Die Mitangeklagte soll ihm dabei geholfen haben. <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/benko-ist-ein-kaempfer-die-naechsten-verfahren-kommen-wie-amen-im-gebet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr zur Causa Benko<\/a><\/b>.