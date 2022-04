Bennifer nach 18 Jahren wieder verlobt

Gemeinsame Fotos der beiden Stars hatten im vergangenen Jahr zunächst für heftige Spekulationen gesorgt, dass sich die beiden Ex-Verlobten wieder angenähert hätten, wenig später bestätigten die Stars dies durch gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit. Angesichts ihres aus den Vornamen gebildeten früheren Spitznamens „Bennifer“ fanden die US-Medien damals rasch eine Bezeichnung für die Turteltauben: „Againifer“.Nun ist klar: Die beiden planen wieder, gemeinsam vor den Traualtar zu treten. Sie könne eine „wirklich aufregende und besondere Geschichte“ mit ihren Fans teilen, erklärte Lopez in einem kurzen Videoclip am Samstag im Netz, in dem sie ihre Fans aufforderte, ihrem „engsten Kreis“ und damit den Newsletter zu abonnieren. Darüber postete sie die Worte: „Wichtige Ankündigung“. Ihren Profilnamen in dem Kurzbotschaftendienst ergänzte sie mit einem Diamantring-Emoji.Zwischen 2002 und 2004 waren Lopez und der 3 Jahre jüngere Hollywood-Star Affleck schon einmal ein Paar. Ihre für 2003 geplante Hochzeit verschoben sie jedoch und gaben schließlich Anfang 2004 ihre Trennung bekannt.Für Lopez wird es die vierte Ehe sein, für Affleck die zweite. Lopez war zuvor mit dem Schauspieler Ojani Noa, dem Tänzer Cris Judd und dem Sänger Marc Anthony verheiratet, mit dem sie die 14-jährigen Zwillinge Max und Emme hat. Affleck war mit der Schauspielerin Jennifer Garner verheiratet, gemeinsam haben sie 3 Kinder: Violet (16), Seraphina (13) und Samuel (10).Vor einem Jahr erst hatte sich Lopez von ihrem Verlobten, dem früheren Baseballstar Alex Rodriguez, getrennt. Ihre „zweite Chance“ mit Affleck bezeichnete sie im Februar gegenüber „People“ als „wunderschöne Liebesgeschichte“.