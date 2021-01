Benno Neumair bleibt in Haft

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Nachdem Benno Neumair in der Nacht von Donnerstag auf Freitag festgenommen und ins Bozner Gefängnis gebracht worden war, hat am heutigen Samstag das Garantieverhör stattgefunden, welches von Untersuchungsrichterin Carla Scheidle geführt wurde. Dabei muss Scheidle die Rechtmäßigkeit der Anhaltung von Benno Neumair bestätigen und kann ihn entweder auf freien Fuß setzen oder einen Haftbefehl erlassen. Benno Neumair hat während des Verhörs von seinem Recht zu schweigen Gebrauch gemacht.Am späten Nachmittag wurde dann entschieden, dass Neumair in Haft bleiben muss.Die Anwälte von Benno Neumair haben sich gegen eine Sicherungsmaßnahme zulasten ihres Mandanten ausgesprochen. Sie sind von seiner Unschuld überzeugt. Es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Mehr dazu im nachfolgenden Video:Wer Benno Neumair ist, lesen Sie hier

stol