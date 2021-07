Benno Neumair – „Er sah sich als schwarzes Schaf der Familie“

Beim Beweissicherungsverfahren in Bozen haben am Dienstag die psychiatrischen Gutachter ihre Schlussfolgerungen zur Zurechnungsfähigkeit von Benno Neumair diskutiert. Benno Neumair hatte Anfang des Jahres seine Eltern Laura Perselli und Peter Neumair in Bozen ermordet und ihre Leichen anschließend in die Etsch geworfen.