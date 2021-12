Benno Neumair muss sich vor dem Schwurgericht verantworten

Der 30-jährige Benno Neumair hatte gestanden, seine Eltern Peter und Laura am 4. Jänner dieses Jahres erdrosselt und in die Etsch geworfen zu haben.Benno Neumair droht – bei einem Schuldspruch im Sinne der Anklage – in einem ordentlichen Verfahren vor einem Schwurgericht lebenslange Haft. In einem verkürzten Verfahren hätte der Richter rein anhand der bereits vorliegenden Aktenlage bzw. nach Anhörung weniger Zeugen entschieden, aber ohne detaillierte und ausführliche Beweisaufnahme. Der Vorteil für den Angeklagten: Im Fall einer Verurteilung wäre ihm die Reduzierung des Strafmaßes um ein Drittel sicher gewesen.

stol