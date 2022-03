Benno Neumair-Prozess: Ex-Freundin Jasmin mit haarsträubenden Details Benno Neumair-Prozess: Ex-Freundin Jasmin mit haarsträubenden Details

Benno Neumair hat den Mord an seinen Eltern gestanden. Am heutigen Freitag findet der zweite Verhandlungstermin statt. In den Zeugenstand gerufen wurden am Freitag Nachmittag auch Bennos ehemalige Freundin Jasmin Clara.