Benno Neumair-Prozess: Martina A. mit brisanten Aussagen im Zeugenstand

Benno Neumair hat den Mord an seinen Eltern gestanden. Der Prozess in dem Fall am Bozner Schwurgericht hat gerade erst begonnen. Am heutigen Freitag findet der zweite Verhandlungstermin statt. Im Zeugenstand befand sich heute auch Martina A. Jene Frau, bei der Benno nach den beiden Morden die Nacht verbracht hat.