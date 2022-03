Benno Neumair: Schwurgerichtsprozess beginnt morgen

Morgen beginnt am Landesgericht Bozen der Schwurgerichtsprozess gegen den 30-jährigen Benno Neumair, der am 4. Januar 2021 seine Eltern Laura Perselli und Peter Neumair mit einem Seil erdrosselt hat und deren Körper bei einer Brücke in Pfatten in die Etsch geworfen hat.