Benno Neumair verhaftet

Dies bestätigte Benno Neumairs Anwalt Angelo Polo am Freitag.Laut ersten Informationen soll er den Doppelmord an seinen Eltern gestanden haben.Wie berichtet wurde gegen den Sohn des seit 4. Jänner spurlos verschwundenen Ehepaars wegen Mord und Verbergen von Leichen ermittelt.Die Ermittler gingen davon aus, dass Benno Neumair seine Eltern am Nachmittag bzw. Abend des 4. Jänner ermordet und bei der Brücke beim Safety Park in den Fluss geworfen habe. Dort wurden Blutspuren entdeckt.Wie berichtet, war Neumair an eben diesem Abend gegen 22.15 Uhr bei seiner Tinder-Bekanntschaft Martina A. in Auer, wo er auch die Nacht verbrachte, angekommen. Auf seiner Fahrt dorthin fehlen 40 Minuten. Diese will er an einem Fischerteich verbracht haben.

