Benno Neumair: Verteidigung kämpft für ein verkürztes Verfahren

Die Vorverhandlung gegen Benno Neumair vor Richter Emilio Schönsberg hat begonnen. Der 30-Jährige hatte gestanden, seine Eltern Peter und Laura am 4. Jänner dieses Jahres erdrosselt und in die Etsch geworfen zu haben. Nun entscheidet sich, ob gegen Neumair ein Hauptverfahren eingeleitet wird, das im Sinne der Anklage vor einem Schwurgericht abzuhalten ist. Die Verteidigung will dafür kämpfen, dass ihrem Mandanten ein verkürztes Verfahren zugestanden wird.