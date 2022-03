Benno Neumair steht vor dem Schwurgericht: STOL ist live dabei

Es verspricht, ein spannender Prozess zu werden: Allein die Anklage hat eine Zeugenliste mit 50 Namen erstellt, die Nebenkläger wollen weitere 28 Zeugen in den Prozess einbringen, die Verteidigung hat ebenfalls 20 Zeugen nominiert.Auch wenn ein Geständnis vorliegt, wird die gesamte Beweisführung im Gerichtsaal wiederholt – mit Ausnahme jener Beweise, die im Zuge eines Beweissicherungsverfahrens gesammelt wurden und somit automatisch auch vor Gericht als Beweise gelten. Es gab Fälle, in denen das Geständnis widerrufen wurde (Peter Paul Rainer beispielsweise).Benno Neumair hat gestanden, seinen Vater im Zuge eines heftigen Streits getötet zu haben. Die Tat sei nicht geplant gewesen. Die Staatsanwaltschaft sieht dies offenbar auch so, sie legt ihm Mord zur Last, wofür mindestens 21 Jahre Haft drohen. Benno Neumair hat weiter erklärt, seine Mutter sei unmittelbar nach dem Tod des Vaters zur Tür hereingekommen.Die Staatsanwaltschaft geht aber davon aus, dass mindestens 40 Minuten vergangen sein dürften. In diesem Zeitraum soll Benno Neumairs Entschluss gereift sein, auch Laura Perselli zu töten. Für Mord mit Vorbedacht droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Die psychiatrischen Amtsgutachter waren zum Schluss gekommen, dass Benno Neumair beim ersten Mord nur teilweise zurechnungs- bzw. schuldfähig war, beim zweiten hingegen voll einsichts- und willensfähig.Und eben letzteres möchte die Verteidigung widerlegen und damit eine lebenslange Haftstrafe abwenden. Würde Benno Neumair für beide Taten eine reduzierte Schuldfähigkeit zuerkannt, würde dies das Strafmaß senken. Zusätzlich deutete im Vorfeld bereits einiges darauf hin, dass die Verteidigung erneut auf ein verkürztes Verfahren pochen würde: Dieses sieht bei einer Verurteilung eine automatische Strafmaßreduzierung von einem Drittel vor.

