Benzin-Dieb flüchtet mit vollgetanktem Auto – Anzeige

Ende September hatte ein Mann an einer Tankstelle in Mals im Vinschgau sein Auto mit Benzin vollgetankt und sich dann, ohne den Kraftstoff zu bezahlen, aus dem Staub gemacht.Der Tankstellenwärter erstattete daraufhin Anzeige bei den örtlichen Carabinieri. Außerdem zeigte er den Ordnungshütern Aufnahmen einer Überwachungskamera, auf denen das Autokennzeichen und das Gesicht des jungen Diebes zu erkennen war.Dank weiterer Aufnahmen von Carabinieri-Stationen in Umbrien und Kampanien konnte der Mann schließlich am gestrigen Freitag identifiziert werden. Es handelt sich um einen 23-jährigen in Kampanien ansässigen Georgier. Er wurde auf freiem Fuß wegen schweren Diebstahls angezeigt.

