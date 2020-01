Benzin in Notstromaggregat gefüllt: Mann tot

Es sei aber naheliegend, dass es sich bei dem Toten um den 50-jährigen Hausbewohner handle, so die Polizei.





Dieser wollte offenbar in der Einfahrt seines Einfamilienhauses bei dem Notstromaggregat Benzin nachfüllen. Dabei dürfte es zu einer Explosion gekommen sein, der Mann stand plötzlich in Flammen. Er rief noch um Hilfe, worauf Nachbarn sofort Rettung und Feuerwehr riefen.Für das Brandopfer kam aber jede Hilfe zu spät, der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Leiche ist so stark verbrannt, dass eine zweifelsfreie Identifizierung nicht möglich war und durch eine Obduktion erfolgen soll.

apa