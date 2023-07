Benzinpreise steigen: Über 2,50 Euro pro Liter auf der Autobahn

In einem Bericht teilt die Gesellschaft „Assoutenti“ mit, dass der Benzinpreis auf der A4 zwischen Triest und Venedig bereits die 2,50 Euro pro Liter überschritten hat. Der Preis bezieht sich auf den Benzinpreis mit Service. Der Diesel hingegen kostet nur etwas weniger: 2,40 Euro pro Liter kostet er auf manchen Tankstellen der Autobahn.Nicht nur auf der Autobahn sind die Spritpreise hoch. Stark gestiegen sind die Preise zum Beispiel bei Lucca in der Toskana (2,55 Euro für 1 Liter Diesel) oder in Kalabrien (1 Liter Benzin kostet 2,49 Euro).Der Präsident von „Assoutenti“, Furio Truzzi, fordert die italienische Regierung dazu auf, die Spritpreise genau zu beobachten.Die Bauern-Organisation „Coldiretti“ warnt hingegen vor den steigenden Preisen. „Wenn die Spritpreise steigen, steigen die Kosten für die Unternehmer sofort und das merken auch die Konsumenten“, so die Organisation.