Die Ermittler hatten die Befragung am späten Dienstagmorgen unterbrochen und sich mit der mit der strafrechtlichen Untersuchung zuständigen Staatsanwaltschaft in Verbindung gesetzt, wie die Behörde einen Bericht des Westschweizer Radios und Fernsehens RTS bestätigte. Aufgrund der gesammelten Informationen wurde entschieden, den Mann neu als Beschuldigten und nicht als Auskunftsperson zu vernehmen.<BR \/><BR \/>Der Mitarbeiter war vor der Gründung der Gemeinde Crans-Montana am 1. Jänner 2017 im Bauamt der Gemeinde Chermignon tätig gewesen. In dieser Funktion war er über die Renovierungsarbeiten in der Bar „Le Constellation“ im Jahr 2015 informiert. In dieser Bar kam es in der Silvesternacht zu einer Brandkatastrophe, bei der 41 zumeist junge Menschen starben und 115 verletzt wurden.