Bereits 35 Schulklassen in Quarantäne

Seit Schulbeginn wurden 70 Infektionsfälle bei Schülern festgestellt.Die Teilnahme am flächendeckenden Screening mit selbst durchgeführten Nasenflügelstests an den Schulen ist freiwillig. Wer daran teilnimmt hat derzeit genau einen Vorteil: Er muss im Falle eines positiven Falles in der Klasse nicht in Quarantäne und in Distanzunterricht, sondern darf im Gegensatz zu den nicht getesteten Mitschülern weiterhin in die Schule gehen. Eine Befreiung von der Maskenpflicht für getestete Schüler – zumindest an dem Tag, an dem der Test gemacht wurde – ist derzeit nicht vorgesehen.Bisher ist das Screening noch nicht an allen Schulen gestartet, mit Montag sollte sich dies allerdings ändern.

ansa/vs