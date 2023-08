Bereits 80 Tote nach Bränden auf Hawaii geborgen

Die Feuerwehr sei weiter im Einsatz, um Feuer in verschiedenen Regionen der Insel einzudämmen, teilte die Regierung des Bezirks Maui in der Nacht auf Samstag mit. Laut aktualisierten Zahlen des Pacific Desaster Center und der US-Katastrophenschutzbehörde FEMA wurden in dem Bezirk rund 2.200 Gebäude durch das Feuer beschädigt oder zerstört.Erste Schätzungen gehen von rund 5,5 Milliarden Dollar (5,0 Milliarden Euro) für den Wiederaufbau dort aus. Am Freitag waren im Küstendorf Kaanapali, nördlich der besonders betroffenen Kleinstadt Lahaini im Westteil der Insel, wieder Evakuierungen angeordnet worden. Dort hatten Winde die Brände neu entfacht. Ein Feuer nahe einer Tankstation in Kaanapali sei aber noch am Abend zu 100 Prozent unter Kontrolle gebracht worden, hieß es weiter. Hunderte Fahrzeuge hätten dort gewartet, um aufgetankt zu werden. Am Samstag werde dort kein Sprit ausgegeben.Neben dem Feuer im Westen waren in weiteren Regionen Mauis sowie auf der Nachbarinsel Hawaii Anfang der Woche Brände ausgebrochen, die sich wegen starker Winde mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h schnell ausgebreitet hatten. Aufnahmen der historischen Innenstadt von Lahaina belegten die Zerstörung, die die Brände hinterlassen haben. In ganzen Straßenzügen blieben kaum mehr als die Grundmauern von Häusern stehen. Die Einsatzkräfte riegelten die betroffenen Viertel ab. Nach Angaben des Bezirks wurden Notunterkünfte für die Evakuierten in Schulen, Kirchen und Turnhallen eingerichtet, Lebensmittel und anderes Notwendige an Bedürftige verteilt.