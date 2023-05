Bereits verurteilter Einbrecher nach versuchtem Coup in Bar festgenommen

Nachdem er mit Einbruchswerkzeug das Fenster auf der Rückseite des Lokals eingeschlagen hatte, war der Mann in den Abendstunden in eine Bar eingedrungen, die zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen war. Was der Einbrecher nicht wusste: In der Bar waren eine Alarmanlage und eine Videokamera installiert.Der Inhaber, durch die Auslösung des Alarms alarmiert, konnte von seiner Wohnung aus die Bilder der Überwachungskameras mitverfolgen und wählte umgehend den Notruf.Eine Streife der Carabinieri traf innerhalb weniger Minuten am Tatort ein und konnte den Einbrecher festnehmen, als er gerade versuchte, zu entkommen. Das gesamte Diebesgut konnte dem Besitzer zurückgegeben werden.Der italienische Staatsbürger wurde auf die Carabinieri-Station gebracht, wo die üblichen Erhebungen durchgeführt wurden, bei denen sich herausstellte, dass er bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten verurteilt worden war. Zudem lagen gegen ihn 2 Haftbefehle vor: Einer von der Staatsanwaltschaft Trient und einer von der Bezirksstaatsanwaltschaft Catania.Insgesamt muss der Mann eine Gesamtstrafe von 11 Jahren, 6 Monaten und 18 Tagen verbüßen. Diese Strafe muss er nun im Gefängnis von Bozen absitzen.