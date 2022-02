Bereits vierter Journalist des Jahres in Mexiko getötet

Mitarbeiter des Onlineportals aus dem westmexikanischen Bundesstaat Michoacán erhielten schon seit Monaten Drohungen, sagte Linares. Toledo sei wegen Enthüllungen von „Monitor Michoacán“ über Korruption in der Politik ermordet worden. Die Regierung verurteile die Tat, schrieb ein Sprecher des Präsidialamtes auf Twitter.Mexiko war 2021 nach Angaben der Organisation Reporter ohne Grenzen zum dritten Jahr in Folge das gefährlichste Land für Journalisten. Demnach wurden in dem nordamerikanischen Staat im Jahr 2021 7 Journalisten im Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet.In diesem Jahr waren es zwischen dem 10. und 23. Januar bereits 3 gewesen: der Direktor eines Online-Portals im ostmexikanischen Veracruz sowie ein Fotojournalist und eine Reporterin binnen einer Woche in der nordwestlichen Stadt Tijuana, an der US-Grenze.Nach Angaben der Regierung werden mehr als 90 Prozent der Angriffe und Morde an Journalisten und Aktivisten in Mexiko nicht bestraft. Staatspräsident Andrés Manuel López Obrador stellt kritische Journalisten immer wieder öffentlich als Lügner dar.

dpa