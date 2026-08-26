Der Alarm war gestern von einigen Followern ausgelöst worden, die wegen seines Schweigens besorgt waren, konnte jedoch kurz darauf wieder aufgehoben werden, als die Bergrettung ihn wohlauf auf seiner Route antraf. „Mir ist klar geworden", erzählt er nun, „dass mein zweitägiges Schweigen eine gewisse Panik ausgelöst hat. Ich hatte einfach kein Netz und das Wetter war so schlecht, dass ich beschlossen habe, für einen Tag zu pausieren." <BR \/><BR \/>„Das war die sicherste Entscheidung", fügt er hinzu. „Macht euch keine Sorgen, wenn für ein, zwei Tage keine Updates kommen. Ich habe viel Erfahrung und weiß, was ich tue, auch wenn natürlich immer etwas Unvorhergesehenes passieren kann. Ich danke trotzdem allen, die sich Sorgen um mich gemacht haben. Entschuldigung, dass ich etwas Panik ausgelöst habe." <BR \/><BR \/>Bürgler veröffentlichte anschließend das Foto eines sehr ausgesetzten Steiges mit dem Kommentar: „War definitiv die richtige Entscheidung, dies Weg nicht bei Regen und Nebel zu gehen gestern." Schließlich bedankt sich Bürgler bei den „sehr verständnisvollen" Rettungskräften und amüsiert sich darüber, dass er von der Presse als „bekannter Influencer" bezeichnet wurde.