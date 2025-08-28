„Wir müssen diesen Schritt gehen – ob wir wollen oder nicht“, betont Bürgermeister Stefan Ilmer. „Grund dafür ist, dass die Gesellschaft einige Jahre hintereinander rote Zahlen geschrieben hat.“<BR \/><BR \/>Ein Verbleib in der Gesellschaft würde gegen geltendes Recht verstoßen. Wie geht es nun weiter? Der Mooser Gemeinderat wird sich in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch mit dem Ausstieg befassen. „Der Gemeinderat ist seit dem vergangenen Jahr in dieses nötige Vorhaben involviert“, sagt Stefan Ilmer. „Es gab zahlreiche Treffen, weshalb es in meinen Augen kein Problem geben dürfte, eine Mehrheit für den Ausstieg zu erreichen.“ Alle seien bestens informiert. <BR \/><BR \/>Die 42,12 Prozent der Gesellschaftsanteile, die der Gemeinde Moos gehören, seien aber nur rund 7.000 Euro wert. „Der Wert unserer Anteile wurde auf Grundlage dessen berechnet, was tatsächlich erwirtschaftet wurde – und weil eben rote Zahlen geschrieben wurden, kommt diese Summe heraus“, erklärt Ilmer. Der materielle Besitz der Gesellschaft – etwa die Aufstiegsanlagen – fließe nur in einem sehr geringen Maß in die Bewertung ein.<h3>\r\nBürgermeister Ilmer: „Sehe Zukunft nicht in Gefahr“<\/h3>Laut Statut der Bergbahnen Pfelders GmbH haben die verbleibenden Gesellschafter bei der Veräußerung der Anteile der Gemeinde Moos ein Vorkaufsrecht. „Sie können entsprechend ihrer prozentuellen Beteiligung zusätzliche Anteile erwerben“, sagt Bürgermeister Ilmer. „Für die Pfelderer wird sich nichts ändern – außer, dass wir als Gemeinde nicht mehr an der Gesellschaft beteiligt sein werden. Im Grunde genommen werden die Bergbahnen dadurch keinen Nachteil haben.“ <BR \/><BR \/>Die Zukunft der Gesellschaft sieht er derzeit nicht in Gefahr: „Sie bemüht sich, wirtschaftlich wieder auf Kurs zu kommen. Es ist löblich, dass alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, damit sie weiterhin bestehen kann.“ Das Ski- und Wandergebiet Pfelders sei nicht nur für das Hinterpasseier, sondern für das gesamte Passeiertal von großer Bedeutung. <BR \/><BR \/>„Wir als Mooser Gemeindeverwaltung stehen auch weiterhin hinter der Bergbahnen Pfelders GmbH“, sagt Ilmer. Walter Klotzner, Präsident der Gesellschaft, wollte sich auf Anfrage zum Ausstieg nicht äußern.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie haben Fehler entdeckt? Geben Sie uns gerne Bescheid!<\/a>