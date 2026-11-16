Zwischen 2019 und 2025 verzeichneten die italienischen Berggebiete einen Wanderungsüberschuss von insgesamt 174.274 Einwohnern. Auch zuletzt hielt der Zuzug an: Allein 2024 und 2025 kamen netto 72.811 Bewohner hinzu, geht aus dem Bericht „Montagne Italia 2026“ hervor, den der italienische Berggemeindeverband Uncem gemeinsam mit der Stiftung „Montagne Italia“ erstellt hat. Im Jahr 2025 kamen demnach auf 1.000 Einwohner netto 4,3 neue Bewohner.<BR \/><BR \/>Die Zahlen widersprechen damit der verbreiteten Vorstellung, dass Italiens Bergregionen zwangsläufig immer menschenleerer werden. <BR \/>„Es ist an der Zeit, die Berge nicht länger ausschließlich mit Entvölkerung und strukturellen Problemen in Verbindung zu bringen“, sagte Uncem-Präsident Marco Bussone. Die Daten zeigten ein alpines Italien, dasneue Einwohner aufnehme und Zukunftsperspektiven entwickle. Dafür brauche es eine neue Vereinbarung zwischen Städten und Bergregionen, verbunden mit Dienstleistungen, Investitionen und starken lokalen Institutionen. <BR \/><BR \/>Allerdings fällt die Entwicklung regional unterschiedlich aus. Besonders stark war der Wanderungsüberschuss zwischen 2019 und 2025 im Nordwesten mit 84.636 Personen. Im Nordosten, zu dem auch Trentino Südtirol gehört, betrug er 67.518, in Mittelitalien 38.370. Süditalien verzeichnete dagegen weiterhin einen negativen Wanderungssaldo: Dort zogen im gleichen Zeitraum netto 16.250 Menschen mehr aus den Berggebieten weg, als neue Bewohner hinzukamen. <BR \/><BR \/>Für Uncem sind die Zahlen eine Botschaft an die Politik. Es gehe darum, die Rahmenbedingungen für Menschen zu verbessern, die in den Bergen bleiben, dorthin zurückkehren oder sich neu ansiedeln wollten. „Wir müssen das Recht zu bleiben, das Recht zurückzukehren und das Recht anzukommen anerkennen“, betonte Bussone. Die Wiederbesiedlung der Berggebiete sei keine bloße Zukunftshoffnung, sondern eine messbare Entwicklung, auf die die öffentliche Politik mit neuen Angeboten und Investitionen reagieren müsse. Italien zählt nach einer neuen staatlichen Klassifizierung 3.715 Berggemeinden. Zuvor waren 4.061 Gemeinden ganz oder teilweise als Berggebiete eingestuft. Damit sank ihre Zahl um 346. <BR \/><BR \/>Die meisten Berggemeinden gibt es im Piemont mit 558, gefolgt von der Lombardei mit 539. In Südtirol gelten alle 116 Gemeinden als Berggemeinden. Das hat die italienische Regierung im Februar 2026 mit der neuen Klassifizierung bestätigt. Damit sind erstmals auch Gemeinden im Etschtal und im Unterland vollständig einbezogen.