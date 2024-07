Bergretter im Einsatz für Mensch und Tier

Verletzte Geiß gerettet

Der erste Notruf ging bereits vor 11 Uhr ein: Eine 75-jährige Urlauberin aus Deutschland hatte den 3273 Meter hohen Magerstein erklommen und war beim Abstieg kurz unterhalb des Gipfels zu Sturz gekommen. Dabei zog sie sich eine Verletzung am Knie zu.Der Notarzthubschrauber Pelikan 2 nahm einen Bergretter mit an Bord, konnte aber am Magerstein aufgrund des Windes erst landen, als er bei der Rieserfernerhütte einen Teil seiner Last abgelegt hatte. Notarzt und Bergretter versorgten die Frau an der Unfallstelle, mit dem Hubschrauber wurde sie ins Krankenhaus Bruneck geflogen.Der zweite Notruf ging kurz nach 13 Uhr bei den Carabinieri ein. Er wurde von einer Notruf-App eines Smartphones ausgelöst, dessen Besitzer telefonisch aber nicht erreichbar war. Als Standort wurde bei der Alarmierung Knutten/Klammljoch in Rein angegeben, wo kaum Handyempfang besteht. Auch hier machten sich 8 Bergretter aus Sand in Taufers auf den Weg, konnten aber niemanden finden, der in Not war. Vermutlich wurde der Alarm im Fehl ausgelöst.Unmittelbar darauf wurden die Bergretter in die Nähe des Wasserfalles im Rastental in Rein gerufen. Dort hatte sich eine Geiß, die ein Kitz dabei hatte, vermutlich schon vor einigen Tagen verletzt. Die Besitzer fanden das total erschöpfte Tier gestern in unwegsamen Gelände und alarmierten die Bergrettung 7 Bergretter machten sich auf den Weg. Sie stiegen zur Geiß und dem Jungtier auf und brachte beide mit der Gebirgstrage durch steiles und unwegsames Gelände sicher ins Tal, wo das verletzte Tier verarztet wird und sich erholen kann. Die Freude über die geglückte Bergung war bei Besitzern und Bergrettern groß.