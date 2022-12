Bergretter retten englisches Paar aus Bergnot – Gefahr für Einsatzkräfte

Kein Vorwärts und kein Zurück mehr

Bergung mit Helikopter wegen Nebel und Lawinengefahr nicht möglich

Mit Stirnlampen, Eispickel und Steigeisen auf der Suche nach den Skitourengehern

Entwarnung um 21.30 Uhr

Alarm geschlagen wurde gegen 16.30 Uhr: Das britische Skitourengeher-Paar war vom Pordoijoch gestartet und in Richtung Piz Boè aufgestiegen (STOL hat berichtet). Beim Abstieg, unterhalb des Piz Boè Richtung Vallon, auf rund 2800 Metern Meereshöhe, kam das Paar von der Route ab und landete auf einem 200 Meter hohen Felsvorsprung oberhalb eines Klettersteigs. Von da an gab es für die beiden kein Vorwärts und kein Zurück mehr.Das Paar sah sich gezwungen, das Rettungsteam des Aiut Alpin Alta Badia zu alarmieren, das sich umgehend auf den Weg machte. Der Einsatz gestaltete sich allerdings äußerst schwierig, da relativ früh klar war, dass eine Bergung mit Hilfe des Helikopters wegen des dichten Nebels und der hohen Lawinengefahr nicht möglich war.Die Rettungskräfte um Einsatzleiter Fabian Oberbacher beschlossen deshalb, 4 Männer mit dem Helikopter so weit wie möglich hinauf in Richtung Piz Boè zu fliegen, von wo aus sie – mit Stirnlampen, Eispickel und Steigeisen ausgerüstet – die Suche nach den Skitourengehern aufnahmen.Gegen 20 Uhr erreichten die 4 Männer das Paar aus Großbritannien. Sie begleiteten die beiden ins Tal. „Das unwegsame Gelände war relativ schnell überwunden, da die beiden sehr gut mit uns kooperierten und auch sehr fit sind“, erklärt Einsatzleiter Fabian Oberbacher.Um 21.30 Uhr war der Schrecken größtenteils vorbei: Die Rettungskräfte hatten es geschafft, das Paar zurück auf die Skipiste Vallon und anschließend unversehrt ins Tal nach Corvara zu bringen.