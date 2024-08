Bergrettung Meran hat viel zu tun: 3 junge Touristinnen stecken in der Klemme

3 Touristinnen in Bergnot

Ein 81-jähriger Südtiroler war beim Wandern im Hirzergebiet zusammengebrochen und bewusstlos liegen geblieben. Passaten, die dies beobachtet hatten, eilten der Person zu Hilfe, begannen sofort mit der Wiederbelebung und setzten den Notruf ab.Der Notarzthubschrauber Pelikan 1 und die Bergretter rückten umgehend aus. Dank des raschen Eingreifens der Personen vor Ort und der eingetroffenen Helfer konnte der Patient stabilisiert werden. Er wurde vor Ort versorgt und zum in der Nähe gelandeten Notarzthubschrauber gebracht, welcher ihn dann ins Krankenhaus von Bozen geflogen hat.Noch auf dem Rückweg kam dann der 2 Hilferuf zur Bergrettung Meran . 3 deutsche Touristinnen (im Alter zwischen 24 und 28 Jahren) aus dem Großraum Stuttgart kamen auf dem „Hoachwool“-Klettersteig nicht mehr weiter. Eine der 3 war an einer schwierigen Stelle unterhalb des „Bankl's“ ins Seil gefallen. Nach mehreren Versuchen, die Stelle zu passieren, entschieden sie sich, Hilfe zu rufen, da an ein Weiterkommen nicht zu denken war.Für die Rettung wurde der Notarzthubschrauber Pelikan 1 angefordert, welcher in Meran einen Bergretter aufnahm und ihn zum Einsatzort brachte. Gleichzeitig fuhr eine Mannschaft mit dem Einsatzfahrzeug zum Klettersteig. Ein Bergretter wurde dann vom Pelikan 1 zu den Urlaubern abgelassen.Diese wurden vor Ort gesichtet und dann mittels Winde in den Hubschrauber gezogen und zum nahen Schloss Juval gebracht. Die Bergrettung begleitete die Urlauberinnen dann noch ins Tal und zu ihrem Fahrzeug.