Bergrettung Meran muss zu mehreren Einsätzen ausrücken

Eine 41-jährige bundesdeutsche Bergsteigerin aus Zwickau hatte unterhalb der Hochgangscharte (2441 Meter Meereshöhe) starke Schmerzen im Unterleib. Sie konnte nicht mehr weitergehen und setzte gegen 13 Uhr einen Notruf ab. Daraufhin wurde die Bergrettung Meran aufgeboten. 2 zufällig in der Nähe befindliche Bergretter, waren innerhalb kürzester Zeit bei der Patientin.Die Patientin litt an einer bekannten Krankheit und führte ein entsprechendes Schmerzmittel mit. Dies nahm sie zu sich. Daraufhin besserte sich die Schmerzsituation langsam, auf dass die Bergretter die Frau ins Tal begleiten konnten.Noch während des Einsatzes, wurde erneut die Bergrettung Meran alarmiert. Unterhalb der Taufenscharte (2230 Meter Meereshöhe) in der Texelgruppe war ein Wanderer abgestürzt. Die Bergrettung Meran forderte einen Notarzthubschrauber an.Dieser nahm in Vellau einen Bergretter auf und flog zum Absturzort. Dort wurde ein um die 70 Jahre alter deutscher Wanderer aufgefunden, der leicht verwirrt wirkte und ungefähr 10 Meter abgerutscht war. Er zog sich dabei verschiedenste Prellungen und ein Kopftrauma zu. Er wurde erstversorgt und mittels Windenbergung in den Hubschrauber Pelikan 1 gebracht und dann ins Krankenhaus Meran geflogen.Gerade den Patienten abgesetzt, wurde die Bergrettung Meran erneut zu einem Einsatz gerufen. Ein Meraner rutschte in der Nähe der Kiegleralm (1450 Meter Meereshöhe, im Spronsertal) aus und zog sich ein Knöcheltrauma (Sprunggelenk) zu. Der Hubschrauber flog mit einem Bergretter zum Unfallort und barg den Verletzten mittels eines Windeneinsatzes. Auch dieser Patient wurde ins Meraner Krankenhaus geflogen.Die Einsätze dauerten zusammen ungefähr 4 Stunden. Insgesamt waren 8 BRD-Frauen und Männer im Einsatz.