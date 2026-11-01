Ein Wanderer ist am späten Abend auf dem Klettersteig „Delle Trincee“ am Fedaia-Pass im Trentino in Schwierigkeiten geraten. In etwa 2.500 Metern Höhe hatte ihn die Dunkelheit überrascht. Da er den anspruchsvollen Steig nicht mehr aus eigener Kraft und ohne ausreichende Sicht bewältigen konnte, setzte er einen Notruf ab.<BR \/><BR \/>Daraufhin wurde eine nächtliche Rettungsaktion eingeleitet. Die Bergrettung rückte aus und konnte den Mann schließlich mithilfe eines Rettungshubschraubers aus seiner misslichen Lage befreien.<BR \/><BR \/>Nach der Landung wurde der Wanderer von den Einsatzkräften zu seinem Auto begleitet. Er blieb bei dem Vorfall unverletzt.