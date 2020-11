Bergsteiger am Hochferner in Bergnot

4 junge bundesdeutsche Bergsteiger waren am Sonntag frühmorgens in die Hochferner Nordwand im Wipptag eingestiegen. Aufgrund technischer Schwierigkeiten hat sich ihr Aufstieg verzögert. Die erste Seilschaft erreichte den Gipfel des Hochferners erst gegen 16 Uhr, die zweite befand sich zu diesem Zeitpunkt noch etwa eine Stunde unterhalb des Gipfels. Letztere setzte den Notruf an.