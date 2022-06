Das Unglück geschah gegen 12.45 Uhr am Hirzer im Sarner Gemeindegebiet auf rund 2400 Metern. Eine 50-jährige Urlauberin aus Deutschland, die in Begleitung ihres Mannes war, war auf einem Steig ausgerutscht und knapp 100 Meter in die Tiefe gestürzt.Die Rettungskräfte eilten zu Hilfe, konnten jedoch nichts mehr für die Frau tun. Sie war sofort tot.Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Pelikan 1, die Bergrettung im AVS Sarntal, das Weiße Kreuz, die Carabinieri und die Notfallseelsorge.