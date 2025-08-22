<BR \/>Gemeinsam mit ihrem Sohn war die 62-jährige Urlauberin auf dem Wanderweg „Sentiero dell'Orso“ unterwegs, der von Madonna di Campiglio zu den Wasserfällen von Malga Vallesinella führt. <BR \/><BR \/>Am frühen Nachmittag kam es zum Unglück, bei dem die Frau auf tragische Weise ihr Leben verlor. Ersten Informationen zufolge soll sie wegen eines Fehltritts vom Wanderweg abgekommen und rund 150 Meter in die Tiefe gestürzt sein. Weiter unten, auf einem parallel verlaufenden Steig, wurde sie von anderen Wanderern entdeckt.<BR \/><BR \/>Genauso wurde der Sohn der Urlauberin Zeuge des Unglücks, gegen 14.20 Uhr wählte er den Notruf. Rasch eilten die Rettungskräfte mit dem Notarzthubschrauber von „Trentino Emergenza“ zum Unfallort. Der Notarzt leitete umgehend Wiederbelebungsversuche ein – leider ohne Erfolg. <BR \/><BR \/>Der leblose Körper der Frau wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Tal gebracht. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>