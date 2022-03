Bergung aus Gletscherspalte: Bergretter berichtet von Rettungsaktion Bergung aus Gletscherspalte: Bergretter berichtet von Rettungsaktion

Ein großer Aufwand an Menschen, Material und Zeit war notwendig, um am Sonntag einen 41-jährigen Deutschen aus einer Gletscherspalte am Cevedale zu befreien. Erst kurz vor Mitternacht kehrten die Einsatzkräfte ins Marteller Zivilschutzzentrum zurück. Egon Eberhöfer von der Bergrettung Martell war mit dabei und erzählt vom anstrengenden und gefährlichen Einsatz. +von Burgi Pardatscher Abart