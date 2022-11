Bergungsarbeiten auf Ischia gehen weiter – Kommissarin abgelehnt

284 Menschen, die wegen des Erdrutsches obdachlos sind, verbrachten die Nacht in einem Hotel. Die Feuerwehr hatte am Montag einen 15-Jährigen im nördlichen Küstenort Casamicciola tot aufgefunden, wie die Präfektur in Neapel mitteilte. Am Sonntag hatten die Rettungskräfte die 6 Jahre alte Schwester und den 11 Jahre alten Bruder des Toten in den Schlammmassen entdeckt. Zu den Vermissten zählen die Eltern der 3 gestorbenen Geschwister, sowie der Lebensgefährte einer verstorbenen 31-jährigen Frau. Außerdem bargen die Rettungskräfte ein erst 21 Tage altes Baby tot aus den Trümmern sowie 3 Frauen und einen Mann.Die Region Kampanien hat derweil die Ernennung von Simonetta Calcaterra zur Kommissarin für den Notstand in Casamicciola , welche vom Ministerrat vorgeschlagen worden war, abgelehnt.Starke Regenfälle hatten zu Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Besonders betroffen war der Nordteil der Insel. Etwa 30 Gebäude wurden in Mitleidenschaft gezogen. Schlammmassen trieben durch die Straßen bis in die Häuser, zerstörten Autos und rissen sie ins Meer.Um den Menschen vor Ort so viel Hilfe wie möglich zukommen zu lassen, ist auch die die Caritas aktiv geworden. In Absprache mit dem Zivilschutz hat sie im Zentrum „Giovanni Paolo II" eine Anlaufstelle für die Menschen eingerichtet, die ihre Häuser verloren haben und jetzt vor dem Nichts stehen. Mitarbeiter klären dort ab, was die Hilfesuchenden brauchen, und organisieren gemeinsam mit Freiwilligen die dringendsten Hilfsmaßnahmen, unter anderem auch die Unterbringung in den Hotels der Insel.Weil es dort nicht überall Kochmöglichkeiten gibt, sorgt die Caritas auch für warme Mahlzeiten. „Die Anlaufstelle ist für die Menschen sehr wichtig. Sie erhalten hier auch psychologischen Beistand, menschliche Wärme und die Gewissheit, dass sie in ihrer Not nicht allein gelassen werden", berichtet Sandra D'Onofrio vom Caritas-Dienst Globale Verantwortung in der Diözese Bozen-Brixen, die im Kontakt mit den Caritas-Verantwortlichen in Ischia steht. Das Zentrum wird so lange offenstehen, bis ein umfassender Einsatzplan des Zivilschutzes umgesetzt werden kann.