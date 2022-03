Bericht zeichnet verheerendes Bild der Londoner Polizei

Die Metropolitan Police habe in den vergangenen 2 Jahren mehrere Menschen mit Vorstrafen eingestellt, und mehr als 100 Beschäftigte hätten Gesetze gebrochen, ergab der am Dienstag veröffentlichte Report der zuständigen Aufsichtsbehörde HMICFRS.Bei Tausenden Beamten sei unklar, ob sie für die vorgesehene Aufgabe geeignet seien. Zwar sei die Met nicht institutionell korrupt, aber Korruption werde nicht angemessen bekämpft, betonte der Bericht.Der Bericht untersucht vor allem, warum mehrere Ermittlungen zum Mord an dem Privatermittler Daniel Morgan 1987 gescheitert sind. Die Untersuchungen seien durch schlechte Polizeiarbeit sowie womöglich korrupte Verbindungen zwischen Beamten, Verdächtigen und Journalisten behindert worden, hieß es. Bisher wurde noch nie jemand wegen des Falls verurteilt.„Es ist inakzeptabel, dass 35 Jahre nach der Ermordung von Daniel Morgan die Metropolitan Police nicht genug getan hat, um sicherzustellen, dass ihre Fehler aus diesen Ermittlungen nicht wiederholt werden können“, sagte HMICFRS-Chef Matt Parr.Die Met teilte mit, sie sei „außerordentlich enttäuscht“ von den Schlussfolgerungen. „Wir sind fest entschlossen, dass dieser Bericht uns eine weitere Möglichkeit bietet, zu lernen und uns zu verbessern“, teilte die größte Polizeidirektion des Landes mit. Einst als Scotland Yard weltweit berühmt, taumelt die Londoner Polizei derzeit von einem Skandal in den anderen.Behördenchef Parr zeigte sich vor allem entsetzt über den sorglosen Umgang mit Dienstausweisen. Im März 2021 hatte ein Polizist mithilfe seines Ausweises die Londonerin Sarah Everard verschleppt, vergewaltigt und ermordet.Vorbestrafte Beamte würden nicht gut genug kontrolliert, stellte der Bericht weiter fest. Die Aufbewahrung von Beweismitteln sei teilweise katastrophal. Drogen, Schmuck und Geld seien verloren gegangen. Einige Beamte hätten enge Beziehungen zu bekannten Kriminellen. Geschenke und Spesenrechnungen seien gar nicht oder fehlerhaft aufgeführt worden.