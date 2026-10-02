<BR \/>Davor hatte die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition, die im Jemen an der Seite der offiziellen Regierung gegen die Houthi-Miliz kämpft, erklärt, man habe zwei ballistische Raketen und vier Drohnen der Houthi über den Städten Chamis Muschait und Dschasan im südlichen Saudi-Arabien abgefangen.<BR \/><BR \/>Auf der Plattform X schrieb der Sprecher der Militärkoalition, Turki al-Maliki, man setze die Maßnahmen zur Abschreckung der Houthi-Miliz fort.<BR \/><BR \/>Angriff auf Stromverteilerstation in Saudi-Arabien?<BR \/>Davor hatte al-Maliki auf X in einer Mitteilung den Houthi auch einen Angriff auf eine Stromverteilerstation in Medina in Saudi-Arabien vorgeworfen. In der Stadt befindet sich die Prophetenmoschee, die als zweitheiligste Stätte des Islam gilt. Die Houthi wiesen den Vorwurf zurück. Eine Militärquelle bezeichnete ihn laut der von den Rebellen kontrollierten Nachrichtenagentur Saba als haltlos und als eine „grobe Erfindung“. Die Angaben beider Seiten konnten zunächst nicht überprüft werden.<BR \/><BR \/>Die Houthi-Miliz beschießt im Zuge der Eskalation des Jemen-Kriegs wieder verstärkt Ziele im benachbarten Saudi-Arabien. Das sunnitische Königreich ist mit der international anerkannten Regierung im Jemen verbündet und bombardiert immer wieder Ziele der schiitischen Miliz. Zuletzt setzten Houthi-Angriffe auf Ölanlagen und eine wichtige saudische Pipeline die Regierung in Riad zunehmend unter Druck. Zudem wollen die Houthi die Durchfahrt saudischer Öltanker durch die Meerenge Bab al-Mandab verhindern, um dem ölreichen Königreich Exporte nach Asien zu erschweren.