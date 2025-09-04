Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam das Auto von der Straße ab, fuhr auf den Gehweg und erfasste dort Menschen. Zu den Hintergründen konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 44 Kräften am Unfallort.<h3>\r\nFahrer unter Drogeneinfluss?<\/h3>Der junge BMW-Fahrer soll unverletzt geblieben sein. Laut „Bild“-Zeitung soll „von unachtsamer und rücksichtsloser Fahrweise als Unfallursache auszugehen“ sein. Eine Vorsatztat soll bislang aber ausgeschlossen sein<BR \/><BR \/>„Da der junge Mann sich aber auffällig verhielt, besteht der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss gefahren ist“, schreibt die „Bild“-Zeitung. „Deswegen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Fahrer wurde festgenommen.“<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>