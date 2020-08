Berlin: Fuchs, du hast den Schuh gestohlen....

In der deutschen Hauptstadt hatte ein Fuchs um die hundert Schuhe stibitzt, die Bewohner etwa vor der Haustür oder im Garten stehen gelassen hatten. Durch Zufall konnte der kleptomanische Vierbeiner schließlich überführt werden.Der Anwohner Christian Meyer vermisste einen seiner Laufschuhe und machte sich im Viertel auf die Suche danach. Dabei erwischte er den diebischen Fuchs inflagranti mit 2 Badelatschen im Maul. Auf einer Brache entdeckte Meyer schließlich auch das restliche Diebesgut des Fuchses: Über 100 Schuhe in allen Farben und Größen.Wie Meyer dem Tagesspiegel berichtet, war sein Laufschuh leider nicht dabei, dennoch konnten bereits 3 Schuhe wieder an die Besitzer übergeben werden.

