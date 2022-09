Berlin: Hunderte musizieren im Einkaufszentrum

Hunderte Musikfans haben gemeinsam in einem Berliner Einkaufszentrum musiziert. Der Chefdirigent des Deutschen Symphonie-Orchesters (DSO), Robin Ticciati, leitete dort am Samstag den sogenannten Symphonic Mob.

Rund 1.000 Musizierende in der "Mall of Berlin" am Samstagnachmittag. - Foto: © APA/dpa / Jörg Carstensen