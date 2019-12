Berliner Pandazwillinge heißen Meng Yuan und Meng Xiang

Die Pandadame „Meng Meng“ hatte die Zwillinge am 31. August zur Welt gebracht und damit für den ersten Pandanachwuchs in Deutschland überhaupt gesorgt. „Meng Meng“ und der Vater der Mini-Pandas, „Jiao Qing“, waren im Sommer 2017 aus China in den Berliner Zoo gebracht worden - als vorerst auf 15 Jahre befristete Leihgabe.





apa