Berlusconi erneut wegen medizinischen Checks im Spital

Der 84-Jährige sei am Mittwoch medizinischen Kontrollen unterzogen worden und habe inzwischen bereits die Klinik verlassen, teilten Mitarbeiter Berlusconis am Mittwoch mit. Der Spitalbesuch sei im Voraus geplant worden.Der TV-Unternehmer, der vor 5 Jahren eine Herzoperation hatte, verließ in Begleitung seiner Leibwächter die Klinik. Er schien in gutem Gesundheitszustand, berichteten seine Mitarbeiter.Berlusconi war bereits vom 6. April bis zum 1. Mai in der San-Raffaele-Klinik behandelt worden. Danach war er Mitte Mai zu weiteren Kontrollen eingeliefert worden. Im vergangenen Oktober war er am Coronavirus erkrankt und war deswegen ins Spital eingeliefert worden.Der Großunternehmer, der 4 Mal das Premieramt in Italien bekleidet hatte, war im Februar in seiner Residenz in Rom gestürzt und hatte sich an der Hüfte verletzt. Mitte Jänner war er wegen Herzproblemen in ein Krankenhaus in Monaco eingeliefert worden.

apa